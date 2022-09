Trossard confiant en vue du rassemblement des Diables : "J'ai l'impression de me rapprocher d'une place de titulaire"

Les Diables Rouges se réunissent ce lundi en vue des deux matchs de Nations League.

Les Diables Rouge se retrouvent ce lundi à Tubize pour le break international en vue des deux matchs de Nations League face au pays de Galles et aux Pays-Bas.

Leandro Trossard, lui, était déjà présent sur le sol belge depuis quelques jours. En effet, le Limbourgeois était dans les tribunes pour le choc entre son ancienne équipe de Genk et La Gantoise.

"Mon niveau est bon ces derniers mois, j'espère le maintenir le plus longtemps possible et me rapprocher ainsi d'une place de titulaire", confie-t-il à Het Laatste Nieuws

"J'espère maintenant pouvoir jouer le plus possible. Pour le Qatar, cela dépendra beaucoup de la forme du moment. Voyons ce qui se passera dans les deux prochains mois."