Angel Di Maria connait sa suspension après son coup de sang

L'Argentin va manquer un choc de Serie A.

Expulsé après son geste de frustration sur le joueur de Monza Armando Izzo (défaite de la Juventus 0-1), l'ailier argentin Angel Di Maria (34 ans) a écopé de deux matchs de suspension.

Ainsi, la Juventus devra faire sans sa recrue estivale - qui a déjà inscrit 1 but et délivré une passe décisive cette saison en Serie A - face à Bologne le 2 octobre puis lors du choc en déplacement à l'AC Milan une semaine plus tard.

Pour rappel, la Juventus est actuellement 8e de Serie A et n'a plus gagné depuis le 31 août toutes compétitions confondues. La situation du coach Massimiliano Allegri est délicate, spécialement depuis la défaite face à Monza.