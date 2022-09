Triste nouvelle : Jean-Paul Boetius (ex-Genk) met sa carrière entre parenthèses en raison d'un cancer

L'ancien attaquant de Genk, Jean-Paul Boetius, actuellement au Hertha Berlin, a mis sa carrière en pause pour une durée indéterminée. En cause, un cancer des testicules.

C'est une triste nouvelle : Jean-Paul Boetius (28 ans), ailier du Hertha Berlin, a annoncé qu'il mettait sa carrière entre parenthèses pour une durée indéterminée après qu'un cancer des testicules lui ait été diagnostiqué. L'ancien du Racing Genk va subir une intervention chirurgicale. Fredi Bobic, directeur sportif du Hertha Berlin, a assuré que le club était "plein d'espoir et de confiance dans le fait que Jean-Paul retrouvera la santé et réintégrera le groupe dès que possible".

Il s'agit du second joueur de Bundesliga dans cette situation ces derniers mois : Sébastien Haller, attaquant du Borussia Dortmund, a également dû être opéré d'une tumeur maligne aux testicules qui lui avait été diagnostiquée cet été.