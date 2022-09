Diallo, une histoire digne d'un roman

Les charges sont de plus en plus graves.

Mise en examen pour "violences aggravées" et "association de malfaiteurs" dans l’affaire de l’agression de Kheira Hamraoui, Aminata Diallo a été remise en liberté sous contrôle judiciaire mercredi après cinq jours de détention provisoire. A ce jour, elle demeure présumée innocente. Mais les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme (BRB) poursuivent leurs investigations et s’intéressent particulièrement à la personnalité de la joueuse. Une personnalité pour le moins troublante, si l’on en croit les dernières révélations publiées ce dimanche.

Le Journal du Dimanche révèle que les écoutes et la sonorisation de l’appartement de l’internationale française ont montré des traits de personnalité "pour le moins inquiétants", selon les enquêteurs. Ils ont notamment constaté lors de conversations avec une jeune femme que Diallo semble se faire passer pour un homme en prenant une voix plus grave. Lors de ces échanges téléphoniques, la joueuse est décrite comme faisant "des crises de jalousie, souvent violentes" en parlant à son interlocutrice, qui pense avoir affaire à un certain "Bilel". Un comportement très étrange qui fait penser aux policiers de la BRB que Diallo souffre "de toute évidence d’un dédoublement de personnalité".

Par ailleurs, une autre conversation avec une jeune coéquipière, datant du mois de mai, révèle que la joueuse ne semble pas émue par la situation d'Hamraoui : "Elle a dit victime d’agression, on s’en bat les couilles, qu’est-ce qu’on s’en fout (…). Est-ce qu’elle est morte ? Elle a rien eu, frère, elle n’est même pas restée un jour à l’hôpital. Ils l’ont loupée, cassez bien sa gueule, elle l’a mérité." Cette affaire n'a pas fini de surprendre...