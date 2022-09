🎥 Ligue des nations : l'Italie qualifiée pour le Final four, match de fou entre l'Allemagne et l'Angleterre

Le verdict est tombé dans le groupe 3 de cette Ligue des nations.

Si la relégation de l'Angleterre était actée, la place donnant accession au dernier carré de la Ligue des nations était encore en jeu ce lundi. Tout allait se jouer entre la Hongrie, 11 points, et l'Italie, 8 points.

Après que le gardien hongrois Gulacsi ait été tout proche de dévier le ballon dans son propre but, l'Italie prenait l'avantage à la 27e. C'est Raspadori qui suivait bien un duel entre le gardien hongrois et Gnonto et propulsait virtuellement les siens à la première place du groupe. La Hongrie, impressionnante durant toute sa campagne de Ligue de nations, loupait sa chance de revenir au score puis craquait en seconde mi-temps et voyait le jeune intériste Dimarco confirmer la qualification de la Nazionale (52e).

Angleterre-Allemagne, c'était surtout une affiche de gala entre deux des plus grandes nations européennes. Le moins que l'on puisse dire, c'est ce que cette dernière n'a pas déçu. Menés au score sur penalty suite à une erreur de Maguire puis sur un bijou d'Havertz, les Three Lions sont revenus de nulle part notamment grâce à leur pépite Bukayo Saka, monté au jeu et auteur d'un assist sur l'égalisation à 2-2 de Mount (75e).

Harry Kane pensait donner la victoire aux siens sur penalty (83e), mais Havertz passait à nouveau par là quatre minutes plus tard.

😍 | Kai Havertz krult de bal heerlijk in de verste hoek! ✨ #ENGGER #NationsLeague pic.twitter.com/Kd3tBXEPuE — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 26, 2022

🇽🇪 | Mason Mount werkt de prachtige dribbel van Bukayo Saka perfect af! 👌 #ENGGER #NationsLeague pic.twitter.com/9FZwULIqCQ — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 26, 2022

Dans les autres matchs de la soirée, la Finlande s'est imposée 0-2 face au Montenegro. La Bosnie, battue par la Roumanie (4-1), remporte néanmoins son groupe de la Ligue B.

Dans la Ligue C, la Géorgie a battu Gibraltar (1-2) notamment grâce à un but de sa star Kvaratskhelia et remporte son groupe. La Macédoine du nord s'est inclinée 0-1 face à la Bulgarie.

Dans la Ligue D, l'Estonie a confirmé sa domination en écrasant Saint-Marin (0-4).