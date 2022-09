Officiel : Dieumerci Mbokani effectue son retour en Belgique

Après ses passages au Standard, Anderlecht et l'Antwerp, Dieumerci Mbokani s'est engagé ce lundi avec le SK Beveren, club de Challenger Pro League.

Comme nous vous le révélions hier, Dieumerci Mbokani (36 ans) est un joueur du SK Beveren. La venue de l'attaquant congolais a été officialisée ce lundi. S'engageant en tant que joueur libre, il a signé pour une saison.

Révélé au Standard après des débuts à Anderlecht, Mbokani explose ensuite et prouve de vraies qualités de buteur. Il part ensuite à l'étranger, et passe par Monaco et Wolfsburg, avant de revenir en Belgique, à Anderlecht. Il s'envole ensuite vers l'Ukraine et le Dynamo Kiev, puis part à Norwich et Hull, en Premier League. Il fera un troisième retour, très remarqué et réussi, en Belgique, en signant à l'Antwerp.

"Quand un joueur comme Dieumerci devient une opportunité, il faut saisir cette opportunité. Il a joué un rôle important dans l'histoire de nombreux clubs pour lesquels il a joué dans le passé. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles il revient aujourd'hui en Belgique : pour en faire une saison inoubliable pour le SK Beveren", a déclaré dans le communiqué le CEO du club, Antoine Gobin.

