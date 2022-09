Arthur Melo déjà excédentaire à Liverpool? Deux clubs sont en embuscade

Jürgen Klopp aurait été déçu par le niveau affiché par Arthur Melo, depuis son arrivée à Liverpool. Le FC Séville et Valence seraient en course pour le récupérer, cet hiver.

Selon les informations obtenues par TdF, Jürgen Klopp regrette d’avoir contracté le prêt d’Arthur Melo, durant le mercato estival. Le coach allemand n’envisagerait pas de lui accorder du temps de jeu, ces prochaines semaines, et la Juventus de Turin lui chercherait une nouvelle porte de sortie. En difficulté, le FC Séville aurait manifesté de l’intérêt et pourrait tenter de le relancer, cet hiver. Et ce serait aussi le cas de Valence, où Gennaro Gattuso ne serait pas satisfait par le rendement de son milieu de terrain.

Âgé de 26 ans, Arthur Melo a fait 3 apparitions avec Liverpool. Son contrat avec la Juventus porte jusqu’en 2025.