Une offre de 150 millions pour Valverde?

Une somme complètement folle !

Il ne s'agit pas d'un secret, le milieu de terrain du Real Madrid Federico Valverde (24 ans, 6 matchs et 3 buts en Liga cette saison) dispose des faveurs de Liverpool et de son entraîneur Jürgen Klopp qui souhaitaient le recruter pour 100 millions d'euros cet été. Et le début de saison réalisé par l'Uruguayen charme toujours plus les Reds. A tel point que, selon les informations du média Calciomercato, le club de la Mersey pourrait augmenter son offre à 150 M€ l'été prochain, pour un joueur déjà érigé en priorité.

Un tel montant pousserait sans doute les Merengue à la réflexion, même si le coach madrilène Carlo Ancelotti noue une confiance folle en Valverde, qu'il imagine devenir "le meilleur du monde" à son poste.