Les fans de Zulte Waregem restent positifs malgré la dernière place

Zulte Waregem est lanterne rouge après neuf journées de championnat. Ce sera donc une nouvelle saison très difficile pour les Flandriens.

Cependant, les supporters n'abandonnent pas pour autant le combat. Beaucoup d'entre eux savaient dès le départ que la saison allait être très difficile.

Et donc les fans restent positifs. Des actions sont en cours pour attirer un maximum de personnes au Kuipje à Westerlo.

Actions

Et aussi contre le STVV, le soutien des fans a été formidable. "Ils ont continué à nous soutenir et c'est bien, même si c'est une saison difficile", ont expliqué Vigen, Rommens et Bossut, entre autres, ainsi que l'entraîneur Leye quasi à l'unisson.

© photonews

Bien sûr, quand il s'agit de Zulte Waregem et de ses fans critiques, c'est toujours avec une boutade nécessaire. "Nous sommes au fond du trou et nous faisons la fête" est le chant qui a été utilisé à plusieurs reprises ces dernières années. Il y a également eu des périodes de gloire où l'Essevee était au sommet, même dans un passé lointain.