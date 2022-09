Tottenham soutient Richarlison, victime de racisme lors de Brésil-Tunisie

Un jet de banane a ainsi été constaté en provenance du public tunisien lors de Brésil-Tunisie ce mardi, au Parc des Princes. Richarlison en était la cible, notamment après avoir inscrit le 2-1 à la 19e minute. L'attaquant brésilien a réagi avec colère, réclamant l'identification du supporter responsable et des sanctions exemplaires.

Tottenham, club de Richarlison, a également réagi via communiqué. "Nous sommes écoeurés par les comportements racistes dont a été victime Richarlison la nuit dernière lors du match entre le Brésil et la Tunisie. Cela n'a pas sa place dans le football ou ailleurs. Nous sommes avec toi, Richy".

We are disgusted by the racist abuse of Richarlison at last night's game between Brazil and Tunisia. This has no place in football, or anywhere.



