Toby Alderweireld mis à l'honneur par l'Antwerp

Toby Alderweireld s'est déjà imposé comme l'un des meilleurs défenseurs de Belgique depuis son arrivée à l'Antwerp lors du mercato estival. Il a été élu Joueur du Mois de septembre au Great Old, devançant le serial buteur Vincent Janssen et Jurgen Ekkelenkamp, tous deux décisifs ces dernières semaines.

En trois matchs de championnat disputés en septembre, Alderweireld a tenu deux cleansheets et même inscrit deux buts. Il a ensuite rejoint les Diables Rouges en tant que titulaire.

Introducing our Betfirst Player of the Month September... 🥁@AlderweireldTob! 🏆🅰



3⃣ games

2⃣ clean sheets

2⃣ goals



De stemming was nog nooit zó spannend... Eervolle vermeldingen voor Vincent Janssen en Jurgen Ekkelenkamp! 👏🔝 pic.twitter.com/fiMv7bSHkL