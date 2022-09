Edward Still s'attend à "un match plein" face à Anderlecht

Charleroi reste sur un piètre 0 sur 6 et est attendu au tournant. Ce dimanche, les hommes d'Edward Still affronteront le Sporting d'Anderlecht.

"Aujourd'hui, tout le monde va bien. Tout le monde est revenu en forme, et ressourcé après cette petite période", a assuré Edward Still ce vendredi en conférence de presse. "On a utilisé cette période comme une opportunité de faire un "reset". On a vraiment bien fait les choses, pour ceux qui sont restés (durant la trêve). Cela nous a permis de prendre un peu plus de temps, de faire le point sur cette première partie de saison. De bien comprendre les derniers matchs qu'on a joué. Pour ceux qui sont partis avec leur sélection, c'est toujours un moment super important pour eux. C'est une fierté d'avoir autant de joueurs internationaux, qui ont tous joué un rôle avec leur sélection."

Face aux Mauves, qui se sont rassurés avec une victoire nette (1-4) face à Courtrai avant la trêve, Still s'attend à "un match plein". "Les deux équipes vont chercher à presser. Ils veulent continuer sur leur dynamique de la victoire contre Courtrai. On s'attend à ce qu'ils viennent nous chercher haut, et ça va ouvrir le match. De notre côté aussi, on veut continuer à être agressifs et à aller de l'avant. On est confiants quant à contrôler les différentes parties-clés de ce match."

Après Anderlecht, Charleroi aura le derby wallon face au Standard. Un enchaînement de matchs que Still considère comme "génial". "Tant mieux que ça soit ces matchs-ci. Que l'on sorte d'une bonne ou d'une mauvaise période, la forme (du moment) disparaît un peu dans des matchs comme ceux-ci."