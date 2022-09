Felice Mazzù voit Zeno Debast au Qatar : "Les critiques ? Je ne suis pas d'accord"

Zeno Debast a disputé deux fois 90 minutes avec les Diables Rouges. Une sacrée performance pour un jeune défenseur de 18 ans. Il n'a cependant pas été épargné par les critiques. Felice Mazzù a pris sa défense.

C'est bien sûr avec grande fierté que le RSC Anderlecht a vu Zeno Debast, nouveau talent made in Neerpede, faire ses débuts avec les Diables Rouges. Mieux : Debast a immédiatement été bombardé titulaire par Roberto Martinez lors des deux matchs de Ligue des Nations. Avec succès, selon nous, même s'il a manqué l'une ou l'autre intervention, perdant des duels décisifs...face à deux des meilleurs joueurs de tête d'Europe. Felice Mazzù, lui aussi, a apprécié les grands débuts internationaux de son défenseur.

Debast au Qatar ?

"J'ai trouvé ses débuts très bons. Il y a eu énormément d'analyses à ce sujet, et je ne suis bien sûr pas d'accord avec la partie négative", déclare-t-il en conférence de presse. "C'est un jeune joueur de 18 ans, qui joue deux matchs pleins en équipe nationale. Deux fois 90 minutes, avec du culot, et des erreurs, certes...mais c'est normal dans le processus d'évolution d'un jeune joueur, en plein développement".

Voit-il pour autant Zeno Debast aller à la Coupe du Monde 2022 ? "Nous sommes tous très fiers de lui et espérons qu'il continuera en sélection. Maintenant, il y a un sélectionneur. Moi, je me préoccupe d'Anderlecht. Mr Martinez est mieux placé que moi pour décider de cela", estime Mazzù, qui donnera cependant son avis. "Personnellement, oui, je vois Zeno aller au Qatar". On serait également surpris du contraire au vu de la confiance placée par Martinez en son nouveau défenseur.