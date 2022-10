📷 Opération et longue absence pour Mesut Özil

Désormais au Basaksehir, Mesut Özil (33 ans, 3 matchs cette saison) va subir une opération chirugicale. "Je serais absent pendant une longue période", annonce le champion du monde 2014 avec l'Allemagne. Une intervention réalisée pour "enfin" le débarrasser de douleurs au dos.

Depuis son départ d'Arsenal en janvier 2021, Özil enchaîne les pépins physiques et semble bien loin de sa forme d'antan qui faisait de lui l'un des meilleurs numéro 10 au monde.

Unfortunately I will be out for a longer time. I will be undergoing a surgery this weekend to finally get pain free in my back again. I will try everything to get back on the pitch as soon as possible again. 💪🏼 Thanks for all your love & support ❤️ pic.twitter.com/BFIsZOnwnR