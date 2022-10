Gros coup dur pour un joueur de Philippe Clement

Quelques semaines d'absence pour lui.

Sorti sur blessure à Reims (victoire 0-3) avant la trêve internationale, Ruben Aguilar (29 ans, 6 matchs en L1 cette saison) souffre d’une aponévrose plantaire au pied gauche. Un coup dur pour le latéral droit de l’AS Monaco et son entraîneur Philippe Clement.

"Il a un problème à un pied. Il a eu une inflammation qui s'est empirée. A cause de cela, il sera absent durant quelques semaines, a annoncé le technicien. On doit désormais regarder les alternatives à ce poste car je ne pense pas que Vanderson puisse disputer les 11 matchs durant 90 minutes jusqu'en novembre."

Pour épauler le Brésilien, Clement pense à intégrer des jeunes observés à l’entraînement, ou miser sur la polyvalence du défenseur central Axel Disasi. La possibilité d’utiliser un piston plus offensif n’est pas non plus écartée.