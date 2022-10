La Gantoise face à une double confrontation cruciale : "Un adversaire à ne pas sous-estimer non plus"

La Gantoise compte quatre points sur six en Conférence League. L'hiver européenne semble de toute façon se rapprocher un peu plus.

"Djurgarden n'est pas à sous-estimer non plus, c'est l'équipe n°3 en Suède et elle est proche du top-2", a déclaré Hein Vanhaezebrouck à propos du troisième adversaire du groupe.

Double confrontation cruciale

Les Suédois sont en tête avec Gand, avec 4 sur 6. "La double confrontation sera cruciale pour l'une ou l'autre équipe", a-t-il déclaré. "Celui qui ramasse au moins quatre sur six dans ces matches, il a parcouru un long chemin. Et en cas de match nul, Molde peut en profiter, même s'il ne faut surtout pas commencer à sous-estimer les Shamrock Rovers. Ils joueront certainement un rôle aussi."