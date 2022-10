Moustapha Bokoum se relance en Angleterre : "Parfois il faut descendre pour mieux rebondir"

L'ancien international belge U17 a relevé un nouveau challenge outre-Manche.

Libre de tout contrat, Moustapha Bokoum a rejoint il y a peu Aldershot Town FC, pensionnaire de cinquième division anglaise. "J'ai été en contact avec plusieurs clubs durant le dernier mercato, mais aucune offre concrète ne m'a été transmise. Je m'entraînais alors avec les free pro players avec qui on jouait contre des équipes pros. Après une bonne performance contre le Cercle de Bruges, Aldershot, via un agent anglais, est venu aux nouvelles et c'est comme ça que je me suis retrouvé en Angleterre", nous confie le joueur âgé de 23 ans qui a paraphé un contrat d'un an.

"Une nouvelle aventure qui débute. L'adaptation et l'intégration se passent très bien avec mes nouveaux coéquipiers. Le club se situe à proximité de Londres, environ 35 minutes de voiture, et mon cousin Albert Sambi Lokonga me fait découvrir la ville et m'aide depuis que je suis ici", a souligné l'ailier avant de poursuivre. "Je suis agréablement surpris par cette passion et cette ferveur en cinquième division anglaise. L'ambiance est incroyable. Mon dessein est de réapparaître sur les radars, parfois il faut descendre pour mieux rebondir", a expliqué l'ailier qui a été victime des ligaments croisés à deux reprises, en 2019 et en 2020. "Je dois démontrer à nouveau mes qualités. Mes objectifs restent les mêmes, à savoir être performant et poursuivre ma progression. Beaucoup de clubs s'interrogeaient concernant mon état physique à cause de mes deux blessures. Je comprends la situation, ils ont eu peur de miser sur un joueur qui n'avait pas joué depuis un certain temps", a-t-il ajouté.

"Je suis satisfait de mon choix et cela ne peut être que positif pour moi. J'ai hâte, car je vais retrouver du temps de jeu dans un noyau pro. Nous verrons comment les choses se dérouleront à l'avenir", a conclu Moustapha Bokoum.

Passé par les équipes de jeunes au Club de Bruges, il avait rejoint La Gantoise par la suite. Après avoir évolué avec les espoirs gantois, l'ailier quittait la Belgique pour la France où il déposait ses valises du côté de Béziers en Ligue 2 en 2018. Après deux grosses blessures, le jeune attaquant faisait son retour chez les Buffalos avant de rallier les U21 du Sporting d'Anderlecht puis ceux de Charleroi la saison dernière.