Courtisé, Leandro Trossard ne ferme pas la porte à un départ

En très grande forme, l'ailier de Brighton a évoqué son avenir et l'arrivée de son nouveau coach, Roberto De Zerbi.

Accordant une interview à l'émission Monday Night Club de la BBC, Leandro Trossard a été interrogé quant un possible départ de Brighton, lui qui a été cité du côté de Chelsea et Arsenal par le passé.

"Il est difficile de dire quoi que ce soit à ce sujet maintenant, cela dépend entièrement du club qui viendrait. Mais je sais aussi à quel point je suis bon à Brighton. Avec le nouveau coach De Zerbi, les choses semblent prometteuses."

"Je suis un peu plus haut sur le terrain maintenant, ce qui me donne plus de chances de marquer. Et plus vous avez d'occasions, plus vous pouvez marquer. Je pense que c'est la plus grande différence ces dernières années", a-t-il continué.

Auteur d'un triplé ce samedi face à Liverpool, Trossard en est actuellement à 5 buts en 7 matchs de Premier League.