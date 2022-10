"Anderlecht est fier et n'abandonnera pas aussi facilement"

Anderlecht, en grande difficulté en championnat, tentera de faire honneur à sa "grande histoire européenne" face à West Ham. David Moyes le sait.

David Moyes a fait preuve, ce jeudi en conférence de presse selon le Nieuwsblad, d'un grand respect envers son futur adversaire : le Sporting d'Anderlecht. "Anderlecht reste l'un des plus grands clubs de l'histoire européenne. Il ne faut surtout pas les sous-estimer."

"C'est une équipe fière qui n'abandonnera pas facilement à domicile. Ils se portent bien en Europe. Ils n'ont pas encore encaissé le moindre but et seront donc difficiles à battre. Jouer contre un club de Premier League va également leur donner de l'énergie. De plus, ils vont tenter de saisir l'opportunité de passer devant nous en tête du groupe."

Anderlecht sera difficile à battre

Malgré un début de saison très compliqué - West Ham est 15e de Premier League - David Moyes est toujours à la tête des Hammers. "Nous essayons de retrouver le rythme de l'an dernier. Je sens que nous sommes à nouveau sur la bonne voie. L'esprit de l'équipe est bon et le week-end dernier, il y a eu une nette amélioration dans notre jeu (victoire 2-0 face à Wolverhampton, ndlr)."

Le coach écossais a également reconnu que Vertonghen avait raison lorsqu'il a déclaré que la Conference League est moins importante pour West Ham que le championnat. "La Premier League est la priorité, je suis d'accord avec lui. Mais notre campagne européenne (demi-finale d'Europa League, ndlr) nous a donné beaucoup de joie l'année dernière et nous espérons que cela se reproduira."