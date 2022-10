Olivier Giroud enrage après la déroute du Milan AC

Les Milanais se sont méchamment pris les pieds dans le tapis ce mercredi soir, contre Chelsea en Ligue des Champions (3-0).

Olivier Giroud (11 matchs, 5 buts et 2 assists cette saison) s'est dit "très déçu" après la raclée reçue à Stamford Bridge. "Chelsea a mérité amplement sa victoire, ils ont été meilleurs dans beaucoup de compartiments", a déclaré l'attaquant français au micro de BeIN Sports.

"Il va falloir apprendre de nos erreurs, à ce niveau-là ça se paye cash, surtout contre une équipe comme Chelsea. On a fait trop d'erreurs. Il va falloir faire mieux à San Siro. On doit se remettre la tête à l'endroit, avant un gros match contre la Juve ce week-end et le match retour la semaine prochaine."

Bien que le Milan AC ait souffert de nombreuses absences - notamment celle de Saelemaekers -, Giroud ne cherche pas d'excuses. "Les absences, ça compte, on souffre de beaucoup d'absences, mais les mecs là ce soir étaient capables de rivaliser avec Chelsea."