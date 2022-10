Bonne nouvelle à l'AC Milan avant le choc contre la Juventus

Les Rossoneri voient revenir leur latéral gauche avant le match importantissime de ce samedi face à la Juventus.

Comme l'avait annoncé Sky Italia et le confirment ces images postées sur Twitter, Theo Hernandez (9 matchs, 1 but et 2 assists cette saison) est de retour à l'entraînement. Le latéral gauche avait manqué le récent rassemblement avec l'Equipe de France et les rencontres face à Empoli puis Chelsea suite à des problèmes aux adducteurs.

Il pourrait donc être disponible ce samedi pour le choc de cette 9e journée de Serie A, face à la Juventus de Turin. Les Milanais sont 5e du championnat et comptent 3 points de retard sur le leader, le Napoli.