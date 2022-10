Gand s'effondre collectivement et signe un revers difficile : "Tout est un peu contre nous en ce moment"

L'une des surprises de la Conference League de ce jeudi soir sera certainement la défaite surprise de Gand face à Djurgardens IF. Les joueurs et l'entraîneur ont complètement loupé leur rencontre.

"La dernière passe n'arrivait jamais, mais nous avons vraiment tout fait pour obtenir un résultat ici", a déclaré Hugo Cuypers après le match contre Djurgardens IF. "Nous voulions marquer, mais tant que vous ne faites pas le 1-1, c'est difficile d'espérer quelque chose."

"C'est un peu décevant. Nous aurions certainement pu avoir un penalty, mais c'est la phase dans laquelle nous sommes. C'était aussi le cas contre le Cercle de Bruges, ce qui n'était pas bon pour nous non plus."

Chance

Un sentiment partagé aussi par Vadis Odjidja : "On a manqué un peu de chance. On était très présents dans leur moitié de terrain, mais les bonnes occasions ont manqué. On a eu les occasions, mais le but est tombé de notre côté. C'est une défaite inutile."

Un sentiment qui habite aussi le coach : "Tout va bien avec eux, tout est un peu contre nous en ce moment. On ne lâche rien, mais on prend un but sur une phase arrêtée. On espère que ça va tourner."