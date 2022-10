Mario Stroeykens se rappellera de ses premiers buts : "Le coach a insisté sur ça"

Monté au jeu à la pause, Mario Stroeykens a dynamité la défense malinoise avec deux buts. Le jeune anderlechtois attendait ça avec impatience.

Mario Stroeykens a récemment fêté ses 18 ans, et attendait encore sa première prestation référence en D1A. La voici. Monté à la pause, le milieu offensif a été opportuniste et appliqué pour aller conclure deux raids menés par Fabio Silva. "C'était un match difficile, on savait que venir à Malines ne serait pas simple", reconnaît-il après au micro d'Eleven. "Je monte au jeu dans des circonstances compliquées mais l'objectif est d'aider l'équipe. Deux buts, ça fait plaisir, je n'oublierai pas ce match de sitôt".

L'un des soucis du RSCA était l'efficacité et la présence dans le rectangle. "Le coach nous a demandé d'être dans les 16 mètres dès que possible, et je me suis appliqué. J'étais prêt lorsque les ballons m'arrivaient dessus", explique Stroeykens. "Ce que le coach m'a dit quand je suis rentré ? La même chose qu'à chaque fois : montrer ce dont je suis capable, aller de l'avant. Je suis heureux d'avoir pu le faire".