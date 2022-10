Jelle Vossen a marqué mais en vain: "Nous ne sommes que des êtres humains"

Zulte Waregem a ouvert le score contre OHL et semblait être sur le chemin d'une victoire très importante. Mais...

"Il y avait beaucoup de frustration dans le 1-0. Je devrais peut-être être plus intelligent et ne pas attaquer le drapeau de corner comme ça", a déclaré Jelle Vossen après le match. Acte qui lui a valu un carton jaune. "Mais je savais alors que nous allions certainement vivre les 45 minutes les plus importantes de la saison. Je l'ai également dit à la mi-temps dans le vestiaire."

Et pourtant, les choses ont complètement dérapé, avec cinq buts encaissés au retour des vestiaires et une nouvelle défaite : "C'est frustrant, mais nous ne sommes que des êtres humains. Nous devons oublier cela le plus vite possible et essayer de gagner contre Courtrai."

Zulte Waregem doit s'imposer, et pas que contre Courtrai. Les Coalisés sont dans le bas du classement et sont sur une spirale bien négative depuis plusieurs semaines.