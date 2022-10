L'Union belge recrute des nouveaux membres pour ses eDevils

Les lauréats des différents tournois seront membres de la RBFA Esports Academy.

L'Esport forgeant encore et toujours son trou dans la société, plusieurs équipes de football ont créé leur propre team esport à l'image de l'Union belge et de ses eDevils.

Celle-ci vient de mettre en place quatre tournois ce mois-ci pour renforcer ces rangs et pour dénicher de nouveaux talents.

Les huit premiers joueurs de chaque tournoi (32 joueurs au total) s'affronteront ensuite pour un ultime ticket (16 disponibles) afin de rejoindre la RBFA Esports Academy et devenir un membre des eDevils.

Ces derniers participeront en 2023 à la Coupe du monde de Fifa.

Si tu es un passionné du jeu vidéo, que tu as plus de 16 ans et que tu as toujours voulu représenter ton pays sur Fifa : inscris-toi ici.