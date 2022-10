Le célèbre ballon de "La Main de Dieu" de Diego Maradona vendu aux enchères contre... 3M€ ?

Lors de cette même rencontre, Diego Maradona avait inscrit le but du siècle face à l'Angleterre.

22 juin 1986, Mexico. En quarts de finale de la Coupe du Monde, l'Argentine se défait de l'Angleterre grâce à deux buts de la légende, Diego Maradona. Deux buts qui vont entrer dans l'histoire du football. Le second, considéré comme le but du siècle, voit le numéro 10 argentin partir du milieu de terrain, slalomer dans la défense et tromper le gardien dans un Estadio Azteca rempli de 115 000 personnes en délire.

Mais c'est bien le premier but dont il est question, le célèbre "Main de Dieu". L'agence France presse (AFP) révèle en effet ce vendredi que le ballon poussé de la main par Maradona au fond des filets va être mis aux enchères à Londres. L'entreprise vendeuse s'attend à recevoir un montant compris entre... 2.8M€ et 3.4M€ pour son bien.

L'un des plus grands scandales, l'un des moments les plus controversés de l'histoire de ce sport. Le ballon le plus célèbre du monde vaut-il seulement ce prix ?