Les nominés pour le prix de Golden Boy 2022

Le journal italien Tuttosport a dévoilé ce vendredi matin ses 20 nominations pour le prix de Golden Boy, récompensant le meilleur jeune de moins de 21 ans sur la saison écoulée.

Ainsi, l'on retrouve du "lourd", avec notamment Jude Bellingham (Dortmund), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern Munich), ou Nuno Mendes (PSG). Pedri, tenant du titre, est présent dans liste aux côtés de ses deux coéquipiers au FC Barcelone, Gavi et Ansu Fati. Wilfried Gnonto, sur les tablettes d'Anderlecht et de Bruges avant son départ à Leeds, est lui aussi dans la sélection.

Après la nomination de Charles De Ketelaere l'année passée parmi les 20 - et de Jérémy Doku parmi les 40 -, on remarquera qu'il n'y a pas de Belge repris.

The final list of 20 candidates for the European Golden Boy 2022