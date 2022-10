Zech Medley ne veut pas penser à la relégation : "Ostende a assez de qualités"

L'attaquant anglais s'est montré décisif avec Ostende le week-end dernier à Seraing malgré son faible temps de jeu et a parlé de la saison compliquée qui risque de se profiler chez les Côtiers.

Monté au jeu en fin de match alors qu'Ostende était mené par Seraing, Zechariah Medley (22 ans) a directement été décisif et a permis à ses couleurs de prendre un point au Pairay face à Seraing. Son deuxième but, seulement, avec les Ostendais depuis son arrivée la saison dernière en provenance d'Arsenal.

"Je respecte les choix de l'entraîneur", a déclaré Medley dans les colonnes du Nieuwsblad. "Parfois, je joue, parfois je suis sur le banc. Mais je suis content d'avoir des opportunités. J'ai montré à Seraing que je pouvais être important de par ma taille. J'espère avoir marqué des points."

Ostende n'a plus gagné depuis 3 matchs et, avec un bilan de 11 points sur 33, est 13e de Pro League. Sur le mois d'octobre, Ostende va affronter l'Antwerp, le Club de Bruges et l'Union. "Après Seraing, il y avait beaucoup de visages déçus dans le vestiaire", a confié Medley.

"Il reste encore quelques matches avant la Coupe du monde au Qatar, et nous voulons vraiment obtenir quelques points de plus pour être le mieux possible au classement. Mais je ne veux pas penser trop négativement : nous ne devons pas non plus regarder vers le bas. Si nous faisons nous-mêmes notre travail, ces points suivront. Il y a assez de qualité dans ce noyau."