Edward Still prévient avant le déplacement à Saint-Trond : "Une équipe complète qui peut nous mettre en difficulté"

Le coach des Zèbres a analysé son prochain adversaire, le STVV, qu'il rencontrera ce samedi. Un affrontement qui a tout l'air d'un "match piège" pour les Carolos.

"Saint-Trond est une équipe qui a plusieurs dimensions", a analysé Edward Still en conférence de presse avant le déplacement de ce samedi au Stayen. "Elle a des joueurs qui sont très techniques, à différentes positions. Elle compte des joueurs-clés : Christian Brüls, Shinji Okazaki,..."

"Ils arrivent à avoir un équilibre entre cette touche technique et un jeu direct et puissant. C'est une équipe qui est relativement complète', a prévenu Still.

"Le fait d'avoir eu pratiquement une semaine complète pour se préparer à ce match était intéressant", a précisé Still, qui s'attend à un match "rapide" sur la pelouse synthétique du Stayen. "Le synthétique rend le jeu plus rapide, c'est certain. C'était intéresser pour nous de s'entraîner là-dessus ces derniers jours. On est prêts à être agressifs, parce qu'on sait qu'ils peuvent nous mettre en difficulté si on laisse leur joueurs de qualité au ballon. Nous sommes prêts à mettre de l'engagement physique, pour contrer leur jeu direct."