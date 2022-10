De Witte a un message clair pour Vanhaezebrouck : "Cela peut aussi s'arrêter maintenant"

Le message est clair : le président de La Gantoise en a marre de voir son club perdre autant. Il veut que chacun prenne ses responsabilités, y compris son entraîneur.

Bien qu'Ivan De Witte continue de soutenir Vanhaezebrouck, il sait aussi que beaucoup de choses doivent être améliorées. "Ce n'est pas tout ou rien pour l'entraîneur. Je reste un partisan d'Hein Vanhaezebrouck, mais vous savez, le Pape n'est pas infaillible non plus", confie-t-il à Het Nieuwsblad.

Vanhaezebrouck a aussi tendance à frapper durement ses joueurs après une telle défaite comme celle contre Djurgarden. "Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de tout remettre sur les responsabilités individuelles. J'en appelle au sérieux, au dynamisme, à la concentration, à l'attitude professionnelle et à l'engagement de chacun. Le conseil d'administration - y compris moi-même -, le staff, l'entraîneur, les joueurs : personne ne peut rejeter la faute sur quelqu'un d'autre."

"C'est une faute collective. Je ne veux pas voir cela autrement en rejetant la faute sur les joueurs et les erreurs individuelles, cela peut aussi s'arrêter maintenant. Si nous ne sommes plus capables d'encaisser une erreur individuelle avec notre groupe et notre façon de jouer, alors nous sommes des amateurs."