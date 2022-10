Le coach des U23 du Standard : "Nous n'étions pas présents lors des moments importants"

Ce vendredi soir (20h), le SL16 FC recevait à Sclessin le RWDM lors de la 9ème journée de Challenger Pro League. Les jeunes Liégeois ont pris l'eau face aux Molenbeekois (1-4).

Le SL 16 FC n'est pas parvenu à mettre son jeu en place face au RWDM ce vendredi soir. "Le RWDM mérite amplement sa victoire. Nous n'étions pas présents lors des moments importants et nous avons perdu la plupart de nos duels. Nous n'étions pas au top en début de rencontre puis nous prenons ce premier goal qui était largement évitable. C'était difficile de revenir, mais nous sommes parvenus à réduire la marque en seconde période sur une phase arrêtée puis nous avons poussé pour revenir au score", a expliqué Joseph Laumann à l'issue de la rencontre.

Les Rouches se feront punir en contre-attaque et verront leur espoir de recoller au score voler en fumée. "Nous ne pouvons pas défendre de cette manière, mais nous avons affronté l'un des favoris qui possède certains des meilleurs joueurs du championnat. Nous devons continuer notre apprentissage. Nous avons bien débuté cet exercice et là nous sommes dans le dur. Mais il faut continuer notre travail, et si nous outrepassons ce mauvais moment, les jeunes vont encore plus progresser. Nous n'avons pas été là ce vendredi soir", a conclu le T1 des U23 du Standard de Liège qui stagnent à la 8ème position avec 9 unités.