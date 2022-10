Lionel Messi craint une blessure avant la Coupe du Monde

La Coupe du Monde 2022 approche à grands pas et toute blessure occasionnée peut priver un joueur d'un moment très attendu.

Lionel Messi a déjà 35 ans, et la Coupe du Monde qui arrive sera sauf énorme surprise sa toute dernière. L'Argentin n'a pas encore emmené sa sélection sur le toit du monde, au contraire de son idole Diego Maradona. Beaucoup considèrent qu'il ne lui manque que ce trophée pour être le plus grand joueur de tous les temps. Autant dire qu'une blessure dans les jours à venir serait une véritable catastrophe pour Messi, qui a manqué deux matchs pour une contracture au mollet.

De retour à l'entraînement en cette fin de semaine, Lionel Messi ne s'en est pas caché : l'idée d'une blessure qui le priverait de Coupe du Monde le hante. "Les blessures sont un problème. C'est une compétition qui se joue à un moment différent par rapport à d'habitude, et la moindre petite blessure peut vous en priver. Les blessures de Dybala et Di Maria font que, forcément, vous y pensez un peu plus souvent et ça vous inquiète", reconnaît le septuple Ballon d'Or sur DirectTV.

En plus des deux stars argentines, les champions du monde 2018 Paul Pogba et N'golo Kanté sont très incertains, et côté belge, les alertes se multiplient. Le Mondial 2022, gâché par les blessures ?