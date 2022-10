Zulte Waregem renverse Courtrai et stoppe l'hémorragie

Le derby des Flandres se tenait ce samedi, entre deux équipes en crise. Zulte Waregem était le plus mal en point, et a été chercher une victoire précieuse au Stade des Éperons d'Or.

C'est un "Vlaasico" entre équipes malades auquel on a assité au Stade des Éperons d'Or, mais qui se sera finalement avéré plutôt plaisant. L'entame de match, pourtant, était hachée, avec deux cartons jaunes dès les premières minutes. Puis, le KV Courtrai, comme attendu, prendra les choses en main : Louis Bostyn est forcé à l'arrêt par Avenatti (9e) et Lamkel Zé (14e). Ilic doit lui répondre devant Vossen (20e).

Alors que les hommes de Mbaye Leye prenaient pied, Courtrai frappera via Habib Keita (25e, 1-0). Zulte Waregem sera alors forcé de sortir et prendre des risques, ce qui ne leur réussit généralement pas. C'est finalement Lamkel Zé qui se montre avec quelques jolis gestes ; le Camerounais paraît monter en puissance dans cette équipe de Courtrai.

© photonews

En seconde période, mûs par l'énergie du désespoir, les visiteurs vont reprendre du poil de la bête : Vigen heurte la latte (50e), Offor ne transforme pas un bon centre de Vossen à bout portant (58e). On sent cependant la sentence se rapprocher, et elle tombe à l'heure de jeu : Jelle Vossen talonne, Ilic sauve mais Moudou Tambedou suit bien (1-1, 60e). Dans la foulée, l'intenable Offor est enfin récompensé (65e, 2-1).

Custovic jette ses forces dans la bataille, mais est privé de Faïz Selemani qui a dû sortir du terrain blessé dès la 50e minute. Mbayo et Gueye doivent amener du danger, mais Courtrai se découvre : une faute de Sych offre un penalty que Zinho Gano, enfin de retour dans le noyau après sa dispute avec Mbaye Leye, transforme (87e, 1-3). Le break est fait : Zulte Waregem brise une sombre série de 5 défaites d'affilée (et 10 matchs sans victoire). Ce n'est même pas encore suffisant pour abandonner le bonnet d'âne de la D1A...