Les arbitres de la 13e journée de Jupiler Pro League

L'Union Belge de football a publié sur son compte Twitter la liste des arbitres principaux sélectionnés pour cette 13e journée de Jupiler Pro League. Ce mercredi, le choc opposant l'Union Saint-Gilloise à La Gantoise sera dirigé par Jonathan Lardot. Le déplacement du Standard de Liège au KV Mechelen sera couvert par Jasper Vergoote, tandis que celui du Sporting d'Anderlecht à Zulte-Waregem se fera sous les ordres de Nicolas Laforge​.

