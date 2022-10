Les supporters gantois sont clairs : "Cela n'a fait que jeter de l'huile sur le feu"

Les supporters de La Gantoise n'étaient pas contents. Après le 1-0 à Union, ils ont allumé des feux de bengale. Après le 2-0, ils sont allés demander réparation aux joueurs et à l'entraîneur adjoint Peter Balette.

Il y a de l'agitation au sein de La Gantoise qui est actuellement à huit points du top 4 et qui a donc du pain sur la planche.

La querelle entre le président De Witte et l'entraîneur Vanhaezebrouck n'a certainement pas aidé non plus, réalisent-ils parmi les supporters. Après la nouvelle et dernière déroute européenne, le président Ivan De Witte s'en est pris aux joueurs et au staff sportif. L'entraîneur Hein Vanhaezebrouck a riposté après la victoire contre le KV Malines. Une situation bizarre. Cette querelle entre Hein Vanhaezebrouck et son président n'a certainement pas amélioré l'atmosphère parmi les supporters non plus.

Calme

"Ce n'est pas la seule cause du mécontentement des supporters, mais cela ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Il est préférable de mener cette discussion en interne", déclare clairement Filip Raes à Sporza.

Le président de la fédération des supporters gantois pense au prochain match des Buffalos. "Dimanche contre Seraing, nous devons faire un résultat, et aussi jouer un bon football. Cela va déjà calmer les esprits pour la plupart."