Alderweireld répond aux critiques qu'il a reçues après le Standard : "C'est du journalisme de bas étage"

Toby Alderweireld a été critiqué la presse pour la première fois depuis qu'il est de retour en Belgique. Après le match contre le Standard, il a été accusé de ne pas pouvoir faire face à des attaquants rapides.

La défaite de l'Antwerp au Standard a laissé des traces. Parmi les joueurs ayant été pointés du doigt : Toby Alderweireld. Ce dernier a répondu aux critiques dans les colonnes du Het Laatste Nieuws. "Je pense que c'est du journalisme de bas étage. Plus tôt dans la saison, j'avais déjà joué contre des attaquants rapides et j'ai bien géré cela. J'aimerais qu'ils fassent une vidéo de toutes les phases dans lesquelles je suis impliqué... Je suis très curieux de savoir. Mais évidemment, je prends parfois la mauvaise décision, je ne suis qu'un être humain."

"En soi, cela ne me dérange pas que les gens me critiquent après une défaite. Mes coéquipiers aussi sont pointés du doigt. Mais je suis assez mature pour dire que ce qui compte est le point de vue plus large. Je note que l'Antwerp reste a la défense la plus solide du championnat et je pense que je fais une bonne saison."

Et il ne va pas se retenir car la Coupe du monde approche. "Si je me blesse, tant pis. Je pense que si vous vous retenez, vous avez plus de chances de vous blesser. Dans un match, je ne pense vraiment jamais à la Coupe du monde."