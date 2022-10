Geraerts regrette un match cette saison : "En tant que jeune entraîneur, j'en ai beaucoup appris"

Tous ceux qui pensaient que l'Union allait s'effondrer cette saison sont déçus. Les Bruxellois sont une fois de plus très performants sous la houlette d'un nouveau et jeune entraîneur : Karel Geraerts.

Mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas chez Geraerts : la non-qualification pour la Ligue des champions après un bon premier match face aux Rangers. "Écoutez, nous voulons toujours jouer au football. S'amuser, c'est notre truc. Et je vous jure... Le plan de match et les intentions étaient exactement les mêmes que lors de ce match à domicile. Mais d'une manière ou d'une autre... je trouvais que même l'adversaire n'était pas bon", confie-t-il dans Het Laatste Nieuws.

Cependant, l'Union n'était pas non plus à son meilleur niveau. "J'ai beaucoup appris en tant que jeune entraîneur. Plus tard, le match à Berlin était similaire - le leader de la Bundesliga à l'époque. Je ne voulais pas commettre les mêmes erreurs. De l'organisation, oui, mais j'ai joué au football. J'étais très fier de mes joueurs."

Entre ces deux matchs face aux Rangers, celui face à Malines a également suivi et puis les choses ont mal tourné. "J'ai fait tourner mais mon groupe n'était pas prêt. Ce n'est que maintenant à Ostende (1-6, ndlr) que je l'ai refait pour la première fois."