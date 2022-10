Lille fait chuter le Monaco de Philippe Clement dans un match totalement dingue

Lille a saisi l'occasion de passer devant les Monégasques au classement et se sont imposés dans une rencontre à 7 (!) buts !

C'était l'affiche de ce dimanche soir en Ligue 1 : Lille accueillait l'AS Monaco au stade Pierre Mauroy. Le Belge Eliot Matazo était titulaire dans les rangs de l'ASM.

Après 20 minutes sans but et équilibrées, le LOSC frappait en premier. Ribeiro reprenait un coup franc d'Ounas et trompait Nubel (22e). Les occasions se succédaient, via Bamba et Cabella. Caio Henrique répondait à la 35e, aussi sur coup franc. Le jeune gardien de Lille, Chevalier, se rendait coupable d'une grosse faute de main. Cabella, surprenant transfuge du côté Lillois, redonnait l'avantage aux siens en suivant une frappe de David sur le poteau (39e). Pour conclure cette première mi-temps complètement folle, Chevalier s'interposait devant l'ancien de Bruges, Diatta. Sur le corner suivant l'occasion, Disasi remettait les deux équipes à égalité après une astucieuse passe en retrait de Ben Yedder (44e).

Les hommes de Clement souffraient en seconde mi-temps. Matazo puis Disasi sauvaient les meubles. Ben Yedder surgissait et profitait d'une erreur de Djalo pour permettre aux Monégasques de mener pour la première fois de la partie (53e). Mais Lille voulait gagner ce match. Cabella, encore lui, trompait Nubel peu après l'heure de jeu. Bamba offrait ensuite les trois points à Lille (71e).

Grâce à cette troisième victoire de suite, Lille dépasse Monaco à la 6e place de Ligue 1.