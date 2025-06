Vers une Challenger Pro League retardée ? Plusieurs clubs veulent porter plainte contre le nouveau format !

Nous vous en parlions depuis plusieurs semaines, et cela se confirme : la Pro League va faire face à un véritable chaos suite à la mise en place de son nouveau format. Le début de la Challenger Pro League pourrait être retardé.

C'est une situation particulièrement prévisible dans laquelle se retrouve la Pro League, à tel point que nous vous en avions déjà parlé dès l'officialisation du nouveau format et même à plusieurs reprises auparavant. Le statut des équipes U23 au sein de la Challenger Pro League ne passe pas auprès de certains clubs, qui considèrent cela comme une concurrence déloyale.

Ce vendredi, le Nieuwsblad confirme donc ce que nous vous annoncions à l'époque : plusieurs clubs, dont les Francs Borains, Lokeren-Temse, Seraing et probablement le champion de Belgique, l'Union Saint-Gilloise, prévoient de se porter devant l'Autorité Belge de la Concurrence ces prochains jours.

Leur grief : le statut protégé des équipes U23 évoluant en D1B. En effet, suite au vote sur le nouveau format, il a été décidé qu'au moins 4 équipes de jeunes devraient évoluer en Challenger Pro League ; dans les faits, cela complique grandement leur relégation, aux dépens des autres équipes.

La Jupiler Pro League également concernée

On voit bien sûr facilement où le bât blesse pour les équipes jouant habituellement le maintien, et on se demande comment la Pro League pourra défendre le fait que ce ne soit pas une distorsion de la concurrence.

Mais en attendant que la situation soit clarifiée, le Nieuwsblad nous apprend que les clubs se portant en justice demanderont... un report du début du championnat de Challenger Pro League. Reste à voir si cette demande sera acceptée.

Si le tribunal tranche en faveur des plaignants, un nouveau vote aura lieu... et la Jupiler Pro League pourrait être affectée également, car des clubs tels que Genk n'ont voté pour la suppression des Playoffs que parce que leur équipe U23 était "protégée" au passage en Challenger Pro League...