🎥 Bundesliga : l'Hertha de Lukebakio enfonce Schalke dans la crise

Les Berlinois se sont imposés face à Schalke 04, nouvelle lanterne rouge de Bundesliga.

Avec Dodi Lukebakio titulaire, l'Hertha Berlin n'a pas chuté face à Schalke 04. Pourtant, les locaux ont bien failli prendre l'avantage mais Bulter a vu son but au premier quart d'heure annulé par le VAR.

En seconde mi-temps, les Berlinois ont enclenché la seconde et ont pris l'avantage via Tousart. L'ancien de Lyon a marqué à la 49e. Mais Schalke a de la ressource, et l'ancien de Montpellier, Mollet, a égalisé à la 85e. Scénario cruel pour Schalke : Kanga a offert les trois points à l'Herta dans la foulée, à la 88e. A noter l'implication de Lukebakio sur ce but.

Un résultat d'autant plus cruel que Bochum s'est imposé à la surprise générale face au leader, l'Union Berlin, et passe devant Schalke 04 au classement. Le club de la Ruhr est lanterne rouge, et cela quelques jours après avoir viré son coach, Frank Kramer.