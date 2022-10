La vente de l'OL à l'actionnaire du RWDM est reportée

La vente de l'Olympique lyonnais au groupe d'investissement Eagle Football Holdings, propriété de l'actionnaire du RWDM, John Textor, a de nouveau été repoussée.

Cette vente, initialement prévue pour le 30 septembre, avait d'abord été repoussée au 21 octobre. Le communiqué de presse annonce que la vente est à nouveau reportée, au 17 novembre cette fois.

"Pathé, IDG Capital et Holnest (les trois actionnaires majoritaires, ndlr), OL Groupe et Eagle Football se sont mis d'accord sur la fixation de la nouvelle date de réalisation de l'opération au 17 novembre 2022 et les étapes intermédiaires pour la signature de la documentation finale de financement en dette et en fonds propres", peut-on lire.

Textor va acquérir des parts de Pathé, IDG Capitales et Holnest (le groupe d'holding de Jean-Michel Aulas).