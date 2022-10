Wouter Vrancken évoque les débuts de Steven Defour à Malines : "Je ne pensais pas qu'il occuperait ce poste"

Lorsque Wouter Vrancken a quitté le KV Malines pour rejoindre Genk, Danny Buijs est devenu son successeur. Entre-temps, le Néerlandais a été limogé et c'est Steven Defour qui a pris les commandes des Sang et Or.

Pour Wouter Vrancken, c'est une surprise que Steven Defour soit devenu entraîneur principal. "Je ne pensais pas qu'il occuperait ce poste, car il avait lui-même indiqué qu'il n'était pas encore prêt", a déclaré Vrancken à Sporza. "Quand j'ai décidé de ne pas rester à Malines, j'ai dit plusieurs fois en riant que c'était à Steven de décider." Avec un joli six sur six, Defour n'a pas manqué ses débuts et, selon Vrancken, les changements sont immédiatement visibles. Et il ne parle pas seulement des résultats. "Il a effectué beaucoup de choses afin que les garçons se sentent bien. C'est la première étape importante dans une telle situation. Et Steven est également important pour les fans. Vous avez besoin de cette reconnaissance. Si vous avez les supporters avec vous, alors vous pouvez réaliser quelque chose."