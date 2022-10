Europa League : l'Union Saint-Gilloise gagne à Malmö et finira première !

L'Union Saint-Gilloise a écrit une nouvelle ligne à ses exploits : elle est désormais assurée de la première place en Europa League après sa victoire à Malmö.

Quelle incroyable campagne européenne que celle de l'Union Saint-Gilloise ! Déjà qualifiée pour le tour suivant en Europa League, l'USG se déplaçait en grande favorite à Malmö et une victoire assurait le vice-champion de Belgique de la première place dans ce groupe D. Chez un Malmö à la dérive en Europe (aucun point pris), ce n'était pas forcément mission impossible.

Et l'Union entamera sur les chapeaux de roue : bien servi par Lazare Amani, Teddy Teuma ouvre le score dès la 10e minute d'une frappe déviée (0-1). L'Union est bien dans ce match même si un certain Isaac Kiese Thelin inquiète Moris à la 20e. Dans un match peu spectaculaire, les hommes de Geraerts auront cependant l'intelligence de se mettre à l'abri : on prend les mêmes et on...inverse, cette fois, c'est Teuma qui servira Lazare, pour le break à la 40e (0-2).

En seconde période, Malmö tentera de reprendre un peu pied dans le match, pour l'honneur, mais laisse des boulevards dont profite presque Dante Vanzeir (52e). Lapoussin (67e), puis Puertas (87e) manqueront eux aussi le troisième, sans conséquences : l'Union l'emporte tranquillement et continue à impressionner.