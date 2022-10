Pas d'états d'âme pour Mbaye Leye, qui ne fera pas de cadeau au Standard

Le coach sénégalais de Zulte attend que ses troupes continuent sur la même dynamique ce samedi, face au Standard de Liège (16h), malgré la récente défaite subie face à Ostende.

"Après cette douloureuse défaite à Ostende, on a eu une semaine type, comme on en a toujours après une défaite. Nous avons repris le fil et avons travaillé très solidairement", a déclaré Mbaye Leye en conférence de presse ce vendredi. "Cette saison, plus que jamais, nous devons rester positifs et essayer de former un tout, encore et encore. Et continuer sur cette bonne base. Bien sûr, vous faites parfois des erreurs, mais vous devez les analyser", a-t-il déclaré dans des propos relayés par le Nieuwsblad.

Beaucoup de positif selon Leye

Malgré la défaite subie à Ostende (2-1), Leye voit beaucoup de progrès. "Il y avait certainement plus de positif que de négatif à signaler. Nous avons fait un grand match : nous avons monopolisé la possession du ballon et nous n'avons pratiquement pas cédé d'occasions. À la 45e minute, nous avons perdu le ballon pour la première fois et nous avons immédiatement encaissé un but."

"Avant Courtrai et Anderlecht (victoires 1-3 et 3-2, ndlr), nous avions aussi du mal avec cette efficacité (...) Notre match m'a fait plaisir. De plus, nous avons joué avec une défense à trois convaincante, contre un Ostende à l'esprit offensif. Le seul point négatif, ce sont les deux erreurs qui nous ont coûté cher."

Avant ce coup d'arrêt, Zulte restait donc sur un beau 6 sur 6. "Notre élan n'est pas rompu. Je pense que c'est formidable de voir comment ce groupe continue de travailler dans la bonne humeur même dans les moments difficiles. Après Courtrai et Anderlecht, pas d'euphorie non plus. Nous étions donc conscients qu'une saison longue et difficile nous attendait. Cette défaite à Ostende a été une grosse déception pour moi en tant qu'entraîneur, maintenant nous devons essayer de refaire une série."

Les retrouvailles avec le Standard

Ce sera aussi l'occasion pour Leye de retrouver le club qu'il a entraîné avant d'arriver sur le banc de l'Essevee : le Standard. "Pour moi, ce n'est pas un match spécial. Je suis aussi professionnel que possible. Jouer contre un ancien club en fait également partie. Bien sûr, je vis toujours à Liège, mais il n'y a pas plus que trois points à gagner. Je veux juste toujours gagner. Quand on est huitième, on peut donner un cachet supplémentaire à un tel match mais maintenant, seul le résultat compte."

"J'ai quitté le Standard la saison dernière et j'y ai toujours de bonnes relations. Bruno Venanzi m'a même félicité après le match contre Courtrai. Un match contre le Standard reste spécial pour moi, mais c'est Zulte Waregem – Standard et non Mbaye Leye – Standard. Il ne faut pas perdre cela de vue."