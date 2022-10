Les Pays-Bas vont imiter la Belgique

L'équipe nationale néerlandaise jouera à la Coupe du monde au Qatar, comme les Diables rouges, avec le brassard de capitaine OneLove.

"Nous nous efforçons de prendre des mesures. Et s'il y a une sanction, et bien il y aura une sanction", a précisé le secrétaire général de la KNVB, Gijs de Jong. L'équipe nationale néerlandaise joue avec le brassard OneLove depuis un certain temps, tout comme les équipes nationales de notre pays, de Norvège, de Suède, du Danemark, d'Angleterre, du Pays de Galles, de France, d'Allemagne et de Suisse.

Les huit pays participant à la Coupe du monde veulent également le faire au Qatar. La fédération mondiale de football, la FIFA, n'a jamais officiellement donné son autorisation ni réagi à cette annonce. L'Angleterre et le Pays de Galles ont déjà annoncé qu'ils ne seraient pas dissuadés par une éventuelle amende de l'organisation de la Coupe du monde. Il en va de même pour les Pays-Bas.

Il est intéressant de noter que la campagne OneLove a été supprimée par la KNVB aux Pays-Bas il y a tout juste une semaine et demie, après que le capitaine de Feyenoord, Orkun Kökcü, a refusé de jouer avec ce brassard. Cela a provoqué des remous. L'idée "OneLove" est synonyme d'inclusion et de connexion et s'oppose à toute forme de discrimination.