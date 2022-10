L'invincibilité de Liverpool à domicile n'est plus

Les Reds ont chuté face à Leeds et leur série en cours depuis plus d'un an a subitement pris fin.

La défaite face à Leeds ce samedi soir n'était pas seulement le deuxième revers consécutif de Liverpool mais également la fin d'une belle série pour le club. En effet, depuis le 4 mars 2021, les Reds n'avaient plus perdu un seul match à domicile. 604 jours après le dernière défaite (face à Chelsea), ils ont donc connu ce triste goût à Anfield. Liverpool restait sur une série de 29 rencontres à domicile sans défaite : 22 victoire et 7 partages.





