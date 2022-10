Nicolas Raskin ne cache pas ses ambitions : "Certains ont été repris en sélection en jouant moins de matchs"

Roberto Martinez a déjà prévenu : a priori, aucun joueur n'ayant jamais été appelé ne sera du voyage au Qatar. Nicolas Raskin n'abandonne pas.

Nicolas Raskin (21 ans) réussit un excellent début de saison avec le Standard. Ce week-end encore, le médian des Rouches a été l'auteur d'un assist splendide, en plus d'être décisif sur un autre but. Raskin, s'il est un habitué des Espoirs, n'a cependant pas encore été appelé en sélection. Et son pic de forme arrive peut-être trop tard : Roberto Martinez a clairement fait savoir qu'il ne reprendrait aucun joueur n'ayant aucune cap pour aller à la Coupe du Monde 2022.

Mais Raskin n'abandonne pas son rêve. "J'ai le droit d'y penser, je crois. Ca ne me paraît pas trop tôt", déclare le Standardman au micro de RTL Sport. "D'autant plus quand je vois que certains ont été repris alors qu'ils n'avaient pas joué beaucoup de matchs. J'y pense, et j'attends ça avec impatience. Je suis fier d'être Belge et j'ai hâte de représenter mon pays. Avec la saison que le Standard est en train de réaliser, je pense que je mériterais un coup de fil".

Si Martinez n'a pas encore sélectionné Nicolas Raskin, il le connaît bel et bien. "J'ai déjà pu m'entraîner avec les A et je sais qu'il est très content. J'aimerais bien pouvoir lui montrer à nouveau ce que je vaux, pourquoi pas?", conclut-il. Cela risque cependant d'être pour après la Coupe du Monde...