Voici notre équipe type de la 15e journée de JPL : Deux Rouches, un Mauve et un Zèbre à l'honneur

Plusieurs joueurs se sont mis en évidence lors de cette quinzième journée de Jupiler Pro League.

Gardien

Hervé Koffi a été déterminant contre l'Antwerp, surtout en première période avec des arrêts face à Stengs ou encore Gerkens. Et quand il semblait battu, à la toute dernière seconde, il a été sauvé par sa barre.

Défense

A l'arrière, nous optons pour quatre hommes. Daniel Munoz a réalisé une grosse prestation avec Genk contre Malines. Le back droit a inscrit le premier but de la partie et a été solide tout au long de la rencontre sur son flanc. Noë Dussenne a été intraitable en défense lors du déplacement du Standard de Liège à Zulte Waregem. Le capitaine des Rouches y est même allé de son but en transformant un penalty. Boris Popovic a également marqué un but pour le Cercle de Bruges tout en restant très bon en défense. Enfin, Maxim De Cuyper a encore été l'auteur d'une prestation XXL avec Westerlo. Le back gauche prêté par le Club de Bruges a planté un doublé contre le STVV.

Milieu de terrain

Au milieu de terrain, nous ne pouvons pas ignorer Nicolas Raskin, qui a encore brillé ce week-end. Le Raskinator a balayé la défense adverse et offert un superbe assist à Perica. Casper Nielsen a été l'homme du match lors de la victoire de Bruges contre Ostende. Le Danois a régné au centre du terrain et a marqué le troisième but des siens, un goal déterminant. Lior Refaelov a planté un doublé avec Anderlecht contre Eupen et a permis aux siens de stopper l'hémorragie des Mauves.

Attaque

En attaque, nous optons pour Joseph Paintsil (1 et 1 assist) de nouveau décisif avec Genk ainsi que Hugo Cuypers (1 but) devenu importantissime chez les Buffalos. Dante Vanzeir (1 but) a réalisé une très bonne prestation avec l'Union du côté de Seraing.

Equipe type de la 15ème journée : Koffi, Munoz, Popovic, Dussenne, De Cuyper, Nielsen, Raskin, Refaelov, Paintsil, Cuypers, Vanzeir