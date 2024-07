Un Mauve, un Rouche, un Unioniste... : cinq jeunes talents à suivre en Jupiler Pro League en 2024-2025 !

La Jupiler Pro League, c'est reparti : dès ce vendredi 20h45, la saison 2024-2025 commence en Belgique. Et comme chaque année, il y a fort à parier que de jeunes talents vont exploser : Walfoot vous en propose cinq !

Chemsdine Talbi (Club de Bruges, ailier, 19 ans)

Le jeune Chemsdine Talbi s'est déjà mis en évidence lors de la Supercoupe de Belgique, délivrant une passe décisive. Et ce ne devrait pas être sa dernière occasion de briller, lui que Nicky Hayen connaît bien et qui compte déjà 10 matchs avec l'équipe A.

© photonews

Intégré au groupe, Talbi recevra du temps de jeu et avec ses qualités techniques, il peut vite devenir un chouchou du public. Bruges s'attend à perdre Skov Olsen, Nusa voire même Zinckernagel à assez court terme : Chemsdine Talbi doit faire partie de ceux qui en profiteront.

Luka Vuskovic (KVC Westerlo, défenseur central, 17 ans)

Le passage de Luka Vuskovic dans notre championnat devrait être bref. En effet, il est déjà acquis qu'en juillet 2025, ce grand talent croate rejoindra Tottenham pour 13,8 millions d'euros ; le Hajduk Split se contente de le prêter, en attendant, au KVC Westerlo qui va donc devoir polir un vrai diamant.

Un véritable phénomène, qui aura cependant la pression puisqu'il est très rare qu'un "gamin" de 17 ans perce au poste de défenseur central. Vuskovic est-il aussi fort que son transfert à presque 14 millions le laisse penser ? Du côté de Westerlo, on en est persuadé.

Marko Bulat (Standard, milieu défensif, 22 ans)

Le Standard de Liège a, malgré les restrictions budgétaires que l'on connaît, réussi à attirer quelques profils intéressants cet été. Parmi eux, le Croate Marko Bulat, qu'Ivan Leko voulait absolument pour compléter son entrejeu.

Assez expérimenté mais encore fort d'un vrai potentiel, Bulat a convaincu en amical ; malheureusement, il sera probablement absent pour le début du championnat, victime d'une surcharge physique. Il fera cependant partie des Rouches à suivre cette saison.

Tristan Degreef (Anderlecht, milieu de terrain, 19 ans)

Au vu du jeune âge de Nunzio Engwanda (16 ans), il y a fort à parier que le joueur du RSCA Futures qui obtienne le plus sa chance la saison prochaine soit Tristan Degreef. Milieu soyeux et élégant, il peut amener cette créativité et ce jeu vers l'avant qui fait défaut à ses concurrents de l'entrejeu anderlechtois.

S'il ne joue pas plus cette saison que la précédente (une seule apparition en Coupe), ce serait en tout cas une vraie surprise tant Degreef a étalé sa classe en U23 et paraissait à un pas du noyau A. Et on sait que Neerpede veut mettre ses pépites en valeur...

Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise, ailier, 19 ans)

Les recruteurs de l'Union Saint-Gilloise ont-ils encore frappé dans le mille ? En tout cas, Anan Khalaili est vu comme une belle promesse du football israélien. Surclassé en U21 à l'Euro l'été dernier, il y a joué tous les matchs de l'équipe d'Israël demi-finaliste, avant de faire ses débuts en équipe A en fin d'année 2023.

© photonews

Un ailier virevoltant, précoce, et qui a disputé une folle première saison complète chez les pros au Maccabi Haifa (50 matchs, 14 buts, 6 assists). Khalaili avait même délivré un assist lors du match retour contre La Gantoise en Conference League, participant à l'élimination des Buffalos. Tous les voyants sont au vert pour qu'il devienne la nouvelle sensation du Parc Duden.