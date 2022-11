Hein Vanhaezebrouck : "Le top 4 sera presque impossible"

L'entraîneur de La Gantoise ne pense pas que son équipe sera en mesure de disputer les Play-Offs 1, cette saison.

En début de saison, La Gantoise avait l'ambition de se battre et de disputer les Play-Offs 1. Avec Genk, l'Antwerp, Bruges, l'Union et la présence surprise du Standard, force est de constater que ce sera très difficile d'y parvenir. "Genk a déjà remporté quatre titres et est en route pour son cinquième. L'Antwerp dispose de moyens financiers hors du commun, tout comme Bruges. Avec son propriétaire, l'Union jouit également d'une grosse puissance financière."

Les Play-Offs 1, qui faisaient partie des objectifs du club, semblent donc difficilement accessibles pour Hein Vanhaezebrouck. "Nous ne pourrons pas tous les atteindre. Passer l'hiver européen fait également partie de nos envies. Nous avons été dans le top 3 en Belgique ces dernières années, on ne peut pas toujours tout réussir."